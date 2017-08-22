Валерий Карпин: "ЦСКА может бороться за второе-третье место"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" высказал свое мнение в отношении перспектив ЦСКА в этом сезоне.

– У ЦСКА все плохо с кадровыми ресурсами? Команде будет тяжело прибавить?

– Если будет Лига чемпионов… Надеемся, что она будет. Это хорошо для России. ЦСКА будет сложно в чемпионате России навязать борьбу "Зениту". Да и про какие задачи мы говорим? Оказаться в зоне Лиги чемпионов ЦСКА, наверное, может. Команда может бороться за второе-третье место. ЦСКА будет за это бороться. Сказать, что ЦСКА – явный фаворит, я не могу.

– Результат ЦСКА – это тренерское достижение?

– Тот же результат был при Слуцком. Даже лучше. Поэтому рано говорить. В том году осеннюю часть заканчивали с большими проблемами. Во многом – из-за травм. Весеннюю – провели хорошо. Теперь давайте смотреть дальше. Пока еще рано судить. Пока прошло семь туров. То место, которое занимает ЦСКА с ограниченным набором игроков, наверное, нормальное. Это не сверхрезультат, но неплохой.