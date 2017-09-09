Вадим Скрипченко: "Пришлось встряхивать команду после пропущенного на первых минутах гола"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко отметил, что ничья – закономерный итог матча 9-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2). Также специалист похвалил подопечных за проявленный характер.

– Результат считаю справедливым – сказал Скрипченко. – Никто не хотел уступать. Была обоюдоострая игра, особенно во втором тайме. Обе команды активно играли впереди. "Тосно" проводило позиционные атаки в расчете на своих больших нападающих, которые хорошо идут в борьбу. За счет подач с фланга они создавали давление во вратарской и нам было непросто. Но наши игроки с этим справились.

Что касается "Анжи", ни одна команда не планирует начинать матч с пропущенного мяча. Пришлось встряхивать ребят. Хорошо, что у них нашелся характер, чтобы исправить ситуацию и повести 2:1. После перерыва до второго мяча в наши ворота у нас не получался выход из обороны в атаку. Поэтому было такое напряжение.

Потом с помощью замен мы освежили игру и пошел обоюдоострый футбол. Могли выиграть и мы и соперники. Поэтому итог матча закономерен. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Трансляция матча "Тосно" - "Анжи"