Вадим Скрипченко:"Понимали, что мысленно "Спартак" уже на матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что игра получилась хорошей, а зрители получили от нее удовольствие. По его словам, махачкалинцы провели отличный матч.

– Хорошая игра получилась. Думаю, она доставила удовольствие зрителям. Понимаю, что "Спартак" хотел выиграть. Но мы провели отличный матч, благодарен ребятам за характер. Неудачно сыграли в прошлом туре, сейчас же сыграли организованно. Пенальти – 50 на 50, на усмотрение судьи. Не будем к нему возвращаться. В целом мы смотрелись лучше "Спартака", почти не дали ему создать голевых моментов.

Во втором тайме мы понимали, что "Спартак" находится в жестком графике, где-то подсядет. Поэтому счет мог даже стать 3:1, быстрые атаки у нас проходили. Были обязаны довести матч до логического завершения. Однако в конце фортуна все-таки отвернулась от нас. Но мы все равно провели отличный матч.

– Что случилось при втором голе "Анжи"?

– Я видел гол так: "Спартак" попытался играть банально длинными передачами в штрафную и оказать давление. Большое количество футболистов пошли туда, чтобы встретиться с мячом. Но я не буду говорить за красно-белых, пусть Массимо Каррера расскажет. Скажу, что при втором пропущенном голе нашему защитнику нельзя было скидывать мяч на ногу сопернику через центр. Или до этого пропустить мяч, тогда вратарь забрал бы спокойно его в руки.

– То есть вы учитывали изначально, что "Спартак" после 70-й минуты садится физически?

– Мы отталкиваемся только от своей игры, не смотрели на соперника, но все-таки понимали, что где-то мысленно "Спартак" уже находится в матче с "Ливерпулем", поэтому готовились показать свой футбол и добиться результата.

– Не удивились, когда увидели стартовый состав соперника? В нем даже некоторые здоровые лидеры оказались на замене.

– Нет, не удивился. В чемпионской команде достаточно квалифицированных футболистов, которые могут выходить на поле. Так что никакого удивления. А в заключении пожелаю "Спартаку" удачи в матче с "Ливерпулем". (Михаил ГОНЧАРОВ)