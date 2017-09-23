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19:48 | Футбол — РФПЛ

"Анжи": "А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?"

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Пресс-служба "Анжи" усомнилась в справедливости пенальти в ворота команды в матче 11-го тура премьер-лиги против "Спартака". На 13-й минуте Виталий Мешков указал на "точку", решив, что Павел Яковлев толкал в спину Джано Ананидзе.

"Ну дела. Ещенко навешивает в штрафную, и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым. А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?", - говорится в Твиттере "Анжи".

Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака" //
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Николай.Н

BeeBop не 14,а точно все 15 и это вам ответит любой болельщик нашего РФПЛ

20:05

Николай.Н

Подонки.Вся страна их кормит и еще в футболе так поступают.....Мрази ,точно москали гребаные.

20:03

BeeBop

Махачкала держись! Как минимум 14 команд из 16-ти за тебя!!!

20:03

avlaq

Кризис в стране, судьи просто выживают, кушать то хочется, а что с Анжи возьмёшь.

19:59

ЗлобныйЖиртрест

Дурацкий вопрос. Ясно что нет

19:59

Kupservas

К чему такие неприятные вопросы, футбол у нас давно стал продажным.

19:58

serzheo

Да конечно нет. К чему нелепые вопросы.

19:55