"Анжи": "А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?"

Пресс-служба "Анжи" усомнилась в справедливости пенальти в ворота команды в матче 11-го тура премьер-лиги против "Спартака". На 13-й минуте Виталий Мешков указал на "точку", решив, что Павел Яковлев толкал в спину Джано Ананидзе.

"Ну дела. Ещенко навешивает в штрафную, и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым. А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?", - говорится в Твиттере "Анжи".

13` Ну, дела. Ещенко навешивает в штрафную и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым #СпартакАнжи – ФК "Анжи" (@fc_anji) 23 сентября 2017 г.

14` А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"? #СпартакАнжи – ФК "Анжи" (@fc_anji) 23 сентября 2017 г.

Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака" //

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"