"Анжи": "А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?"

Пресс-служба "Анжи" усомнилась в справедливости пенальти в ворота команды в матче 11-го тура премьер-лиги против "Спартака". На 13-й минуте Виталий Мешков указал на "точку", решив, что Павел Яковлев толкал в спину Джано Ананидзе.
"Ну дела. Ещенко навешивает в штрафную, и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым. А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?", - говорится в Твиттере "Анжи".
13` Ну, дела. Ещенко навешивает в штрафную и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым #СпартакАнжи– ФК "Анжи" (@fc_anji) 23 сентября 2017 г.
14` А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"? #СпартакАнжи– ФК "Анжи" (@fc_anji) 23 сентября 2017 г.
Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака" //
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"
Николай.Н
BeeBop не 14,а точно все 15 и это вам ответит любой болельщик нашего РФПЛ
20:05
Николай.Н
Подонки.Вся страна их кормит и еще в футболе так поступают.....Мрази ,точно москали гребаные.
20:03
BeeBop
Махачкала держись! Как минимум 14 команд из 16-ти за тебя!!!
20:03
avlaq
Кризис в стране, судьи просто выживают, кушать то хочется, а что с Анжи возьмёшь.
19:59
ЗлобныйЖиртрест
Дурацкий вопрос. Ясно что нет
19:59
Kupservas
К чему такие неприятные вопросы, футбол у нас давно стал продажным.
19:58
serzheo
Да конечно нет. К чему нелепые вопросы.
19:55