Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака"

На 13-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" арбитр Виталий Мешков допустил ошибку, назначив пенальти в ворота гостей. Судье показалось, что Павел Яковлев толкнул Джано Ананидзе. Видеоповторы не убеждают в правоте судьи. Наоборот – становится непонятным, почему рефери, находившийся в хорошей позиции, принял такое решение.

Отмечу, что Мешков впервые в этом сезоне судит игру чемпионата России-2017/18. В июле он не сдал один из тестов по физической подготовке, примерно через полтора месяца пересдал экзамен и в конце августа был допущен к работе в премьер-лиге. (Александр БОБРОВ)