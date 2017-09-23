Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака"

На 13-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" арбитр Виталий Мешков допустил ошибку, назначив пенальти в ворота гостей. Судье показалось, что Павел Яковлев толкнул Джано Ананидзе. Видеоповторы не убеждают в правоте судьи. Наоборот – становится непонятным, почему рефери, находившийся в хорошей позиции, принял такое решение.
Отмечу, что Мешков впервые в этом сезоне судит игру чемпионата России-2017/18. В июле он не сдал один из тестов по физической подготовке, примерно через полтора месяца пересдал экзамен и в конце августа был допущен к работе в премьер-лиге. (Александр БОБРОВ)
Коновал и бомжедав
SP2 Ну наконец то любимым делом занялись - тянуть за уши свой Спартак! Прямо как в 90-е! / Так как последние 10 лет тащили зину с конюшней, Спартак не тащили никогда.
20:05
эдпитер
надо понимать, что самостоятельно без помощи судей Спам не в состоянии выиграть даже у аутсайдера, марибор тому свидетель.
20:04
Юный Люцифер
Platinum1991 Интересно, как Жано мог толкнуть Яковлева в спину, если даже на повторах видно, что Жано находится впереди Яковлева, и, соответственно,никак его в спину толкнуть не мог
20:02
Русский
Чистейший пенальти был.
20:02
pahom-17
толчок в спину...можно давать, а можно и погодить...по крайней мере вне штрафной никто не стал бы и спорить..
20:02
Вопреки
Ну просто НЕТ СЛОВ.. и за оскорбление МЕШКОВА забанят. Ну подскажите мне хоть один матч "Спартака" с региональной командой на свой арене, в котором арбитры откровенно ему не помогали ??? С "Рубином" закрывали глаза на грубость спартаковских костоломов,не удалив Попова и не наказывая бразильца но чутко реагировали на симуляцию Самодова и КО. Сегодня придумали совершенно левый пеналь и еще левейший офсайд у игрока "АнЖи", выходившего на ворота.. А на аналогичные нарушения свистит Мешок лишь в пользу "Спартака" - как же все это достало. МУТКО с Будогосским вновь порекомендовали арбитрам не обижать федуновских, как и в прошлом году ??? Но если глава РФС не хочет, что бы в России был честный футбол и главенствующей была спортивная составляющая, а не кабинетные договоренности, то пора уже Главам регионов (Губернаторам) выходить на Президента Страны Путина В.В. и ставить вопрос об отстранении нынешнего босса российского футбола !!! В Москве и Питере региональные команды просто убивают и НИКОМУ в Стране нет до этого дела... Разве можно при таком беспределе в нашем футболе, доверять Стране проводить мировой мундиаль, скажите мне и болельщикам регионов ??? Стыдоба !!! Одно и то же каждый год - ДОСТАЛИ !!!
20:02
эдпитер
надо ж чемпиона спасать от позора.
20:01
Юный Люцифер
Вот именно, что Мешков находился в идеальной позиции, в двух метрах и прямо перед эпизодом, в то время как повторы показывают этот эпизод под углом и, более того, не полностью, часть момента остается вне кадра, поэтому здесь, я считаю, стоит считаться с мнением арбитра, находившегося в идеальной позиции, и принявшего решение моментально
20:00
chandr
Еще Шура пел, "Мочи бобров на всей земле..."
20:00
Jean4
Как болельщику Спартака, видеть такие пенальти мне просто странно, что уж там увидел арбитр только ему известно. Цирк какой-то.
20:00
SP2
Ну наконец то любимым делом занялись - тянуть за уши свой Спартак! Прямо как в 90-е!
20:00
Николай.Н
Начинают тянуть Спартак.Потом потом гонору будет если выиграют 1-0.Как вы за?бали со своим Спартаком,не даете наслодится футболом.Обязательно насерут,да еще с какой командой.Просто подонки.
19:59
chandr
Бобров обычная дешевка. Фото запомнили, а Москва город не такой уж и большой, дорожки пересекаются часто...
19:58
Верю в Крылья
Ха-ха-ха........ Спартак чемпион.......
19:58
Верю в Крылья
Ай маладца Мешков.......... интересно почем заряжен?
19:56
ЗЮК
Забавно,что про пенальти ноют конебомжи,которые последние 10 лет живут благодаря левым пенальти.Нарушение 50/50,нужен нормальный повтор.
19:56
Patisson
Независимо был пенальти или не был, Бобров( или кто там?) - провокатор. Изящненько так организовал очередное взаимоненавистное действо на площадке СЭ. Поток ненависти льётся водопадом. Нам не нужен внешний враг- сожрем себя изнутри. Молодец Бобров(или кто там?) - пострашнее Будагосского.
19:56
ЗлобныйЖиртрест
chandr озабоченный ты походу
19:56
Platinum1991
Анжи отлично стоит против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБАЯ результативная ошибка в пользу Спартака, перевернула весь ход матча! На 13-ой минуте матча арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, согласно цены вопроса! Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает. Жано никто не толкал, наоборот, Жано толкает Яковлева в спину! Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в играх со Спартаком. А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
19:56
bond1951
мешок ты УРОД или купленны Й....ДАЖЕ в таком матче спам просто 0 а ты просто лузер а не СУДЬЯ..................
19:55
chandr
Бобров, как и его фоловеры, хейтеры спартака будут гадить на ветках краснобелого флагмана. Им бы столько же сил тратить на жен своих, но походу или разведенки или геи, а ипут то в итоге их..
19:55
kaduly
Как то надо очки набирать
19:54
avtomir08
не могу понять зачем судьи портят чемпионат ну ведь спартак и зенит богатые клубы с "хорошими игроками" зачем им помогать они сами то не могут выиграть без помощи судей
19:54
dv2205
болеть буду за Ливерпуль -- даешь 7-0 в его пользу
19:54
Player124
Левый пеналь, очевидно.
19:54
dv2205
так неприкрыто подсудить спаму -- смелый человечище-- хотя бы на одной игре дайте ему заработать
19:52
Коновал и бомжедав
Ну не всегда же левые пенали должны бить немытые и ослы)
19:50
tryam
что не понятного...зарядили судью....если такие пенали ставить на джано то спартак будет бить 20 пенальти ток в 1 мачте
19:47
Dambos
90-е возвращаются,дело Серёги Хусаинова живёт))
19:47
old grumbler
Пенальти имени ноющего Спартака, в матче с Ливерпулем такой бы точно не назначили!!!
19:45