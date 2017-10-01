Вадим Скрипченко: "Нужно сыграть организованно и лишить "Зенит" козырей"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда соперника заслуживает уважения. Он также добавил, что перед его футболистами стоит цель лишить сине-бело-голубых козырей.

– Мы не возвращаемся к предыдущему матчу против "Спартака" (2:2 - Прим. "СЭ"). Сегодня новая игра, новый вызов, новая история, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Настроение хорошее. Конечно, мы понимаем, против кого играем, это лидер чемпионата. Команда заслуживает уважения. Учитывали все факторы перед матчем, постарались по максимуму разобрать сильные стороны соперника. Знаем, что нужно сыграть организованно и лишить "Зенит" козырей.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"