Вадим Скрипченко: "Анжи" должен принять поражение от "Локомотива"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подчеркнул, что результат матча 17-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) является справедливым. По словам специалиста, команда должна принять это поражение.

– Наверное, сегодня "Анжи" не заслужил больше того, что получил. Поражение нужно принять, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – "Локомотив" сыграл на опыте. Они действуют на ошибках соперника, а не на позиционных атаках.

Пока игра была равной, у "Анжи" были моменты стандарты, удар в перекладину. Но одна ошибка привела к голу. Во втором тайме попытались изменить ситуацию. Нужно понимать, что "Локо" организован в обороне и остро контратакует.

У нас не получалась игра на последней трети поля соперника, не получалось создавать голевые моменты. Поэтому мы приняли решение немного упростить, играть за спину.

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"