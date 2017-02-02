14:23 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Шпинев: "Когда будет поставлена точка в переходе Миранчука? Может быть, завтра или через неделю"

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Представитель агентства iSport Вадим Шпинев рассказал "СЭ", что вопрос о будущем полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука может решиться в ближайшее время. При этом он не может спрогнозировать точно, когда это произойдет. Шпинев заметил, что сторона футболиста принимает любую позицию "Локомотива" по данному вопросу.

– Вчера президент "Локомотива" сказал, что Алексей Миранчук не останется в клубе. Как проходят переговоры?

– Пока Алексей находится в "Локо", что будет дальше, посмотрим. Только клуб вправе принять решение, а мы уже от него будем отталкиваться.

"Рубин" сделал официальное предложение "Локомотиву"?

– Да, оно находится в столичном клубе.

– Когда может быть поставлена точка?

– Сложно прогнозировать. Может быть, завтра или через неделю.

– То есть рассчитываете на то, что сделка будет закрыта в зимнее трансферное окно?

– Рассчитываем на то, что здравый смысл восторжествует. Мы принимаем любую позицию "Локомотива", он правообладатель. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Borg-se

МОЖЕТ БЫТЬ, ЗАВТРА ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ======================================== Как следует читать это предложение?

15:29 2 февраля

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