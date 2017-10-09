Вадим Евсеев: "Пропущенные голы "Спартака"? Думаю, проблемы с психологией"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" неровно выступает в этом сезоне, так как защищать титул чемпиона всегда непросто. В 12 турах премьер-лиги красно-белые набрали 17 очков и идут на 6-м месте.

– Вы думаете, что проблемы пропущенных на последних минутах голов связаны с психологией, а не с "физикой"? Многие склонны кивать на работу тренера по физподготовке.

– Думаю, что с психологией. Физическая готовность, мне кажется, тут вообще ни при чем. Год после первого титула, когда надо его защищать, всегда тяжелее. Знаю, проходил это и в "Спартаке", и в "Локомотиве". Все команды по-особому настраиваются на то, чтобы обыграть чемпиона. Это одна из причин, почему в прошлом году "Спартак" постоянно забивал на последних минутах, а теперь – пропускает.

– При этом у "Спартака" еще и огромное количество травм – страдают и колени, и мышцы. Вы в своей карьере с чем-то подобным сталкивались?

– Нет. За семь месяцев, которые проработал в Иванове, у меня не было ни одной травмы. Но сравнивать с премьер-лигой и гадать, почему у "Спартака", который играет еще и в Лиге чемпионов, столько травм, не хочу. Не зная, как строится работа в другой команде, тренер не должен этого делать. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева