В "юбилейных" матчах Промес не забивает

Для Квинси Промеса матч против "Зенита" стал 100-м за "Спартак" в чемпионатах России. Голландец активно поучаствовал в победе красно-белых, сделав две результативные передачи. Однако Промес по-прежнему не может забить в юбилейной игре: на его счету четыре голевых паса и две желтые карточки. (Кирилл БУРДАКОВ)

Юбилейные матчи Квинси Промеса в чемпионате