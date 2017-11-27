22:29 | Футбол — РФПЛ

В "юбилейных" матчах Промес не забивает


Для Квинси Промеса матч против "Зенита" стал 100-м за "Спартак" в чемпионатах России. Голландец активно поучаствовал в победе красно-белых, сделав две результативные передачи. Однако Промес по-прежнему не может забить в юбилейной игре: на его счету четыре голевых паса и две желтые карточки. (Кирилл БУРДАКОВ)

Юбилейные матчи Квинси Промеса в чемпионате

Номер

Дата

Матч

Минуты

Действия

10-й

02.11.2014

Кубань (г) – 3:3

31 (в)

-

20-й

09.04.2015

Арсенал (г) – 0:1

90

жк

30-й

26.07.2015

Краснодар (г) – 1:0

90

-

40-й

18.10.2015

Локомотив (д) – 1:2

45 (в)

-

50-й

02.04.2016

Ростов (г) – 0:2

90

-

60-й

08.08.2016

Анжи (д) – 1:0

81 (з)

-

70-й

26.11.2016

Терек (г) – 1:0

90

Передача

80-й

30.04.2017

ЦСКА (г) – 2:1

90

-

90-й

12.08.2017

ЦСКА (г) – 1:2

90

Передача, жк

100-й

27.11.2017

Зенит (д) – 3:1

90

2 передачи
Спартак М - Зенит

 

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