В "юбилейных" матчах Промес не забивает

Для Квинси Промеса матч против "Зенита" стал 100-м за "Спартак" в чемпионатах России. Голландец активно поучаствовал в победе красно-белых, сделав две результативные передачи. Однако Промес по-прежнему не может забить в юбилейной игре: на его счету четыре голевых паса и две желтые карточки. (Кирилл БУРДАКОВ)
Юбилейные матчи Квинси Промеса в чемпионате
|
Номер
|
Дата
|
Матч
|
Минуты
|
Действия
|
10-й
|
02.11.2014
|
Кубань (г) – 3:3
|
31 (в)
|
-
|
20-й
|
09.04.2015
|
Арсенал (г) – 0:1
|
90
|
жк
|
30-й
|
26.07.2015
|
Краснодар (г) – 1:0
|
90
|
-
|
40-й
|
18.10.2015
|
Локомотив (д) – 1:2
|
45 (в)
|
-
|
50-й
|
02.04.2016
|
Ростов (г) – 0:2
|
90
|
-
|
60-й
|
08.08.2016
|
Анжи (д) – 1:0
|
81 (з)
|
-
|
70-й
|
26.11.2016
|
Терек (г) – 1:0
|
90
|
Передача
|
80-й
|
30.04.2017
|
ЦСКА (г) – 2:1
|
90
|
-
|
90-й
|
12.08.2017
|
ЦСКА (г) – 1:2
|
90
|
Передача, жк
|
100-й
|
27.11.2017
|
Зенит (д) – 3:1
|
90
|
2 передачи