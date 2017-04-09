В "Тереке" уверены, что достигнут соглашения с Ивановым по новому контракту

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров не сомневается в продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым. В начале апреля Айдамиров сообщил, что клуб начал переговоры о новом контракте с 30-летним полузащитником.

– В понедельник ждем Иванова, продолжим с ним диалог по поводу нового контракта, – цитирует ТАСС Айдамирова. – Уверен, что мы сможем прийти к единому знаменателю. И Олег хочет остаться, и мы заинтересованы в продлении соглашения. Поэтому уверенность в положительном разрешении переговоров есть.