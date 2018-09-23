В сети появилось видео драки между болельщиками ЦСКА и "Спартака"

Перед началом матча восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (1:1) произошла драка между болельщиками двух команд. Потасовка, в которой приняло участие более двадцати человек, произошла возле метро "Улица 1905 года". Хулиганы перестали драться, заметив сотрудников ОМОНа.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА - "Спартак" установил рекорд посещаемости стадиона "ВЭБ Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам