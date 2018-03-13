19:57 | Футбол — РФПЛ

В РУСАДА объяснили, почему пять российских футболистов вошли в пул тестирования

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Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что включение пяти российских футболистов в расширенный пул тестирования не говорит о подозрении на употребление допинга.

Напомним, что РУСАДА включило в пул: Александра Беленова, Дмитрия Стоцкого (оба – "Уфа"), Виктора Васина (ЦСКА), Кирилла Панченко и Александра Ташаева (оба – "Динамо").

– РУСАДА не считает правильным объяснять, почему в пул тестирования включен один спортсмен и отсутствует другой, – цитирует ТАСС Пахноцкую. – Что касается тех же футболистов, то появление их фамилий в нашем списке абсолютно не означает того, что эти люди попали под подозрение антидопинговых служб. Мы включаем спортсменов в пул на основании наших критериев и оценки рисков.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5024645

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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wako53

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

20:31

merniloskut

Эх Вася, Вася... (с)

20:19

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