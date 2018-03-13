В РУСАДА объяснили, почему пять российских футболистов вошли в пул тестирования

Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что включение пяти российских футболистов в расширенный пул тестирования не говорит о подозрении на употребление допинга.

Напомним, что РУСАДА включило в пул: Александра Беленова, Дмитрия Стоцкого (оба – "Уфа"), Виктора Васина (ЦСКА), Кирилла Панченко и Александра Ташаева (оба – "Динамо").

– РУСАДА не считает правильным объяснять, почему в пул тестирования включен один спортсмен и отсутствует другой, – цитирует ТАСС Пахноцкую. – Что касается тех же футболистов, то появление их фамилий в нашем списке абсолютно не означает того, что эти люди попали под подозрение антидопинговых служб. Мы включаем спортсменов в пул на основании наших критериев и оценки рисков.