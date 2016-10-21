В переговорах “Локо" и агентов Миранчуков прогресса нет

По информации "СЭ", вчера состоялась встреча представителей полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков и руководства клуба.

Как стало известно, в переговорах о продлении контракта 21-летних футболистов прогресса достичь не удалось. Позиции сторон по-прежнему весьма далеки друг от друга. Контракт Алексея Миранчука истекает в конце 2017 года, а Антон нынешний сезон проводит на правах аренды в эстонской "Левадии", после чего возвращается в расположение клуба. (Сергей ЕГОРОВ)