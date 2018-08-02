15:53 | Футбол — РПЛ

В Госдуме призвали Смолова ответить перед законом


Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев - о ДТП с участием нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова

Попал в ДТП и бог с ним. Есть ПДД , в которых написаны правила , и есть КОАП, в котором предусмотрено наказание за нарушение этих правил. Все! Смолов такой же гражданин РФ, как и все остальные. И ответственность его перед законом не меньше, и не больше остальных, - написал Лебедев в Твиттере.

Ранее сообщалось, что футболист находился за рулем во время аварии и признал свою вину. 

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