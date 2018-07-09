В чем причина неудачи Манчини в "Зените"? Версия Мамманы

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана считает, что команде нужно извлечь уроки из прошлого сезона, в котором питерцы заняли пятое место в чемпионате России и в третий раз подряд не смогли завоевать путевку в Лигу чемпионов. Аргентинский игрок обороны отметил, что ответственность за результаты лежала не только на главном, на тот момент, тренере Роберто Манчини, но и на футболистах.

– Пятое место "Зенита" в прошлом сезоне – это провал?

– Не знаю, стоит ли называть это провалом. Я бы не стал так делать. Очевидно, что это был не самый удачный сезон, но мы до последнего момента бились за попадание в Лигу чемпионов, где лично мне очень бы хотелось сыграть. И именно это было всеобщим желанием, а не пятое место, дающее право лишь на квалификационный раунд в Лигу Европы. Сейчас главное – провести качественную предсезонную работу и думать о будущем, в котором нам всем хочется стать чемпионами с "Зенитом".

– Что произошло с игрой команды после зимней паузы?

– Таков футбол – иногда все идет по-твоему, иногда нет. План на каждый матч был один и тот же – победить. К сожалению, это удавалось сделать не всегда. Но проигрывать ненавидит каждый из нас, так что теперь важно понять, что произошло, чтобы не допустить этого впредь и не терять очков там, где мы теряли их в прошлом году.

– Какие лично у вас сложились отношения с Манчини?

– Замечательные. Он – настоящий профи, выиграл не один титул с большими командами. Для меня Манчини – отличный тренер, у которого я многому научился.

– Почему тогда у него не получилось в "Зените"?

– Мое мнение – на тренере безусловно лежит огромная ответственность, но на поле его идеи реализуем мы, игроки. Если нет результата, то это проблема не только тренера, но всех вообще. Сейчас у нас новый главный тренер, и мы очень хотим побеждать с ним, но повторюсь, за результат отвечает вся команда, в первую очередь – футболисты на поле.

– Чувствовали, что Манчини может уйти после конца чемпионата?

– Конечно, мы слышали какие-то новости, читали то, что появлялось в прессе, но никогда ведь не знаешь, чему из этого можно верить. Тем более, последние два месяца я провел в больнице, находился далеко от команды. Манчини приезжал к нам с Коко в Рим, желал скорейшего выздоровления. Было очень приятно чувствовать поддержку от него и от президента клуба, который тоже навещал нас.

– Манчини попрощался лично с игроками?

– Нет, после его ухода мы больше не общались. (Егор БЫЧКОВ)

Полная версия интервью Эмануэля Мамманы