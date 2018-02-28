21:07 28 февраля | Футбол — РФПЛ

В ближайшее время Гаджиева в "Амкаре" сменит Евсеев

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Серьезные кадровые перемены ожидаются в пермском "Амкаре"Гаджи Гаджиева на посту главного тренера команды сменит Вадим Евсеев.

Как стало известно "СЭ", после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского "Авангарда" генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов подали заявления об уходе. Президент клуба Геннадий Шилов заявления на данный момент не принял.

Велика вероятность следующего сценария: после разговора с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым будет принято решение о расставании. В ближайшее время, по всей видимости, по рекомендации Гаджиева главным тренером пермяков будет назначен Вадим Евсеев, работавший в штабе пермской команды. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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pirogokolja

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

02:26

novic

Ненадолго.

00:50

Levbereg

Не. Ну Вадим мастер красноречия. Может и забегают пермяки, когда Евсеев с ними поработает.

22:12 28 февраля

egoshin-alex

Кроме директоров никто и не расстроился. У Амкара несколько лет отсутствует атака. Была надежда только на пенальти.

22:06 28 февраля

Serenky25

После матча журналисты не задали ему ни одного вопроса. И он все понял.

21:58 28 февраля

shpasic

какая неожиданность - ровно перед игрой с Зенитом))

21:19 28 февраля

Боснийский рефери

Кто такая Евсеева??? )))

21:15 28 февраля

Severyanin

"В ближайшее время Гаджиева в "Амкаре" сменит Евсеева" ====================================================================================== СЭ, вот кто из указанных мужчин поменял пол? Гаджиева или Евсеева?

21:13 28 февраля

igorx70

Вадим Евсеев пол сменил?И матом перестал ругаться?

21:13 28 февраля

Arkadiy1976

Жена Евсеева что ли?

21:12 28 февраля

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