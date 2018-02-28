В ближайшее время Гаджиева в "Амкаре" сменит Евсеев

Серьезные кадровые перемены ожидаются в пермском "Амкаре" – Гаджи Гаджиева на посту главного тренера команды сменит Вадим Евсеев.

Как стало известно "СЭ", после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского "Авангарда" генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов подали заявления об уходе. Президент клуба Геннадий Шилов заявления на данный момент не принял.

Велика вероятность следующего сценария: после разговора с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым будет принято решение о расставании. В ближайшее время, по всей видимости, по рекомендации Гаджиева главным тренером пермяков будет назначен Вадим Евсеев, работавший в штабе пермской команды. (Сергей ЕГОРОВ)

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