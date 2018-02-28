В ближайшее время Гаджиева в "Амкаре" сменит Евсеев

Серьезные кадровые перемены ожидаются в пермском "Амкаре" – Гаджи Гаджиева на посту главного тренера команды сменит Вадим Евсеев.
Как стало известно "СЭ", после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского "Авангарда" генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов подали заявления об уходе. Президент клуба Геннадий Шилов заявления на данный момент не принял.
Велика вероятность следующего сценария: после разговора с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым будет принято решение о расставании. В ближайшее время, по всей видимости, по рекомендации Гаджиева главным тренером пермяков будет назначен Вадим Евсеев, работавший в штабе пермской команды. (Сергей ЕГОРОВ)
Пермское проклятие: Курск в полуфинале Кубка России //
Возглавит ли Евсеев "Амкар"? Колонка Казакова
pirogokolja
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
02:26
novic
Ненадолго.
00:50
Levbereg
Не. Ну Вадим мастер красноречия. Может и забегают пермяки, когда Евсеев с ними поработает.
22:12 28 февраля
egoshin-alex
Кроме директоров никто и не расстроился. У Амкара несколько лет отсутствует атака. Была надежда только на пенальти.
22:06 28 февраля
Serenky25
После матча журналисты не задали ему ни одного вопроса. И он все понял.
21:58 28 февраля
shpasic
какая неожиданность - ровно перед игрой с Зенитом))
21:19 28 февраля
Боснийский рефери
Кто такая Евсеева??? )))
21:15 28 февраля
Severyanin
"В ближайшее время Гаджиева в "Амкаре" сменит Евсеева" ====================================================================================== СЭ, вот кто из указанных мужчин поменял пол? Гаджиева или Евсеева?
21:13 28 февраля
igorx70
Вадим Евсеев пол сменил?И матом перестал ругаться?
21:13 28 февраля
Arkadiy1976
Жена Евсеева что ли?
21:12 28 февраля