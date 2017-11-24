"Урал" заключил контракт с вратарем Бакловым

"Урал" заключил контракт с вратарем Олегом Бакловым, сообщает пресс-служба клуба. 23-летний игрок подписал долгосрочное соглашение с екатеринбуржцами.
Голкипер осенью приезжал на просмотр в "Урал" и принял участие в товарищеской игре против "Амкара".
Баклов в сезоне-2012/2013 выступал за молодежную команду "Крыльев Советов". После этого он играл за "Сызрань-2003" в ПФЛ и провел 63 матча.
ОФИЦИАЛЬНО: #ФКУрал заключил контракт с голкипером Олегом Бакловым. Подробности 👉https://t.co/Ct5DZ1Axp5 pic.twitter.com/35g7LEH9Na– ФК Урал (@FCURAL) 24 ноября 2017 г.