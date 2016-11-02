"Урал" оштрафован на 50 тысяч рублей после игры с "Тереком"

"Урал" должен выплатить 50 тысяч рублей после матча 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

– После матча "Урал" – "Терек" не состоялось интервью с одним из футболистов екатринбуржцев, – сказал Григорьянц. – За отсутствие игрока на обязательном флэш-интервью клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Других штрафов за матч вынесено не было. (Любовь КОНЯЕВА)