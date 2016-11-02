16:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" оштрафован на 50 тысяч рублей после игры с "Тереком"

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Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. Грозненцы после пропущенного гола сполна воспользовались ошибками хозяев."Урал" - "Терек": что это было?

"Урал" должен выплатить 50 тысяч рублей после матча 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

– После матча "Урал" – "Терек" не состоялось интервью с одним из футболистов екатринбуржцев, – сказал Григорьянц. – За отсутствие игрока на обязательном флэш-интервью клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Других штрафов за матч вынесено не было. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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howard

Бала бы действенная РФС влепила обоим клубам по 6 очков штрафа и больше таких фокусов не было бы.

16:55

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