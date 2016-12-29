"Урал-2" будет стоить клубу 35-40 миллионов рублей

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью официальному сайту клуба сообщил, что в следующем сезоне "Урал-2" будет выступать во втором дивизионе. По словам Иванова, команда создается для молодых футболистов, которые не попадают в основную команду.

– "Урал-2" в новом сезоне будет играть во второй лиге, – заявил Иванов. – Сейчас специально мы повезем команду на Кубок ФНЛ, повезем на этот турнир самых способных футболистов из "Урала-2". В этом возрасте они должны играть, а главная команда нашего клуба пока не может предоставить им игровую практику. У нас стоит задача сохранить место в премьер-лиге и показать какой-то результат. Из-за этого молодым мы не даем играть. Раньше в "Уралмаше" играло много футболистов, которые выросли в Свердловской области и поначалу не проходили в главную команду региона. Но они шли играть в Нижний Тагил во вторую лигу, а уже оттуда попадали в "Уралмаш". А сейчас команды во второй лиге у нас не стало. И воспитанникам нашего футбола некуда идти. Участие "Урала-2" во второй лиге будет стоить клубу миллионов 35-40. На эти деньги мы могли бы найти какого-нибудь футболиста хорошего. Но мы хотим, чтобы именно наши футболисты заиграли, а им просто некуда сейчас идти! И поэтому нам приходится создавать свою команду во второй лиге.