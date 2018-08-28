"Уфа" снова покупает игрока из команды, которую прошла в отборочном раунде Лиги Европы? Отвечает Газизов

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что полузащитник люксембуржского "Прогресса" Оливье Тилль в ближайшее время может стать игроком клуба из Башкирии.

– Пока рано об этом говорить, давайте отложим вопрос до завтра или хотя бы до сегодняшнего вечера, – сказал Газизов.

"Уфа" переиграла "Прогресс" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы (4:3 по сумме двух матчей), а 21-летний Тиль забил один из голов своей команды.

Ранее уфимцы подписали контракт с нападающим "Домжале" Ловро Бизьяком – это произошло после того, как россияне прошли словенцев во 2-м отборочном раунде ЛЕ. (Игорь НОВИКОВ)