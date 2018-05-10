"Уфа" подала заявку на лицензию УЕФА, которая позволяет клубу принимать участие в еврокубках-2018/19.

Накануне стало известно, что "Тосно" уже не получит лицензию УЕФА, так как не подал соответствующую заявку в срок (до 5 марта), и поэтому, несмотря на победу в Кубке России, не сможет выступить в еврокубках. Таким образом, путевку в Лигу Европы получит клуб, который займет в чемпионате России шестое место. Его перед последним туром занимает уфимская команда.

"Да, мы подали заявку. Завтра должно быть рассмотрение лицензий", – сообщил "СЭ" генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Перед 30-м туром на шестое место претендуют "Уфа", "Арсенал", "Ахмат" и "Динамо". "Урал" и "Рубин" шансы на шестую строчку потеряли. Даже если они смогут догнать идущие выше команды по очкам, то за счет личных встреч будут ниже. При этом важно, подали ли данные клубы заявку на лицензию УЕФА, без которой дорога в еврокубки закрыта. Все расклады - здесь. (Андрей СИЗЯКИН)

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