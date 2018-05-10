"Уфа" подала заявку на лицензию УЕФА, которая позволяет клубу принимать участие в еврокубках-2018/19.
Накануне стало известно, что "Тосно" уже не получит лицензию УЕФА, так как не подал соответствующую заявку в срок (до 5 марта), и поэтому, несмотря на победу в Кубке России, не сможет выступить в еврокубках. Таким образом, путевку в Лигу Европы получит клуб, который займет в чемпионате России шестое место. Его перед последним туром занимает уфимская команда.
"Да, мы подали заявку. Завтра должно быть рассмотрение лицензий", – сообщил "СЭ" генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
Перед 30-м туром на шестое место претендуют "Уфа", "Арсенал", "Ахмат" и "Динамо". "Урал" и "Рубин" шансы на шестую строчку потеряли. Даже если они смогут догнать идущие выше команды по очкам, то за счет личных встреч будут ниже. При этом важно, подали ли данные клубы заявку на лицензию УЕФА, без которой дорога в еврокубки закрыта. Все расклады - здесь. (Андрей СИЗЯКИН)
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Очень плохой мальчик
Уфа мудро поступила,подав заявку заранее.Когда в кубке России остался Спартак и прочие,стало понятно,что есть шанс зацепиться за ЛЕ.Так оно и получилось.
15:18
Очень плохой мальчик
Слава богу,что от еврокубков отвалился недоклуп,будем болеть за Уфу.
15:11
OUKS Neizbezhen
А я считаю, что вместо Тосно в ЛЕ нужно отправить....ростофф. И вот почему: более беспринципной команды с более хамоватым и двуличный глорьем на всем пространстве СНГ не сыщешь. Поэтому они с удовольствием займут чужое место, а глоры с восторгом оправдают это решение, а также убедят всех и прежде всего самих себя, что именно так и должно быть. Как убедили, что ростофф - это и есть сельмаш, как с упоением сначала боготворили мужиков, а потом поливали их помоями через год, как верили в кучука, а потом в валеру, да хоть кого, лишь бы была возможность попить пива на новом стадионе. Который, разумеется, построили только для них, ибо они и есть Ростов. Так что и место Тосно, да и Кубок нужно отдать им. Не то мужикам, не то викингам, не то комбайностроителям. Вы уж определитесь, кто вы.
14:52
SpaMan
Даешь Семака в еврокупки!
14:47
OUKS Neizbezhen
Levbereg Отлично. То-есть Нужно Урал обыгрывать. И желательно, чтобы к середине первого тайма Рубин, Динамо и Амкар проигрывали))) ////////////////////////// Левберег - что ты мелешь? Ты сам-то понял? Т.е. тебя будет до поросячего визга радовать тот факт, что группа команд по предварительному сговору в перерыве сможет придать турнирной таблице нужный вид? Как уже было в 2015 году, когда ростофф должен был вылететь, но пасьянс, разложенный Динамо с Краснодаром и ЦСКА с ростоффом позволил всем расположиться на удобных позициях.
14:46
OUKS Neizbezhen
Т.е. Уфа должна занять место Тосно в ЕК, да еще и для пущего цинизма - отправив его при этом в ФНЛ...Браво! Нет слов.
14:43
AID1980
Ага. Значит "Тосно" должен был подать заявку до 5 марта, а Уфа, Ресенал и прочие в мае и при этом ее сразу рассматривают. Что-то не так в нашем футбольном королевстве. То "Ростов" пытаются отстранить от ЕК, когда он выиграл Кубок, теперь "Тосно". Но если тогда ради мяса старались то сейчас же шушара всякая ошивается у шестого места, а "Рубин" его не займет.
14:36
взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е.
Если уфа с арсеном подали заявки ДВА МЕСЯЦА НАЗАД , то остаётся только предположить, что в ТШ каждой из команд сидит по слепой болгарской бабке, поскольку из К.Р. они синхронно вылетели в районе 30 сентября 2017 года....
14:31
grroznyi85
взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е. Еще несколько дней назад была новость в которой говорилось что что и "Уфа" и "Арсенал" подали заявку 2 месяца назад (то бишь в марте). Тогда еще "Спартак" на кубок претендовал.
14:24
HAZELSAMARA
"Уфа" уверена в своём шестом месте?
14:20
взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е.
Интересно, уогда же "фУфа" успела """подать заявку""", если в статье пляшет пограничный срок -- 5 марта ???? Или башкиры планировали участвовать в еврокубках исчё с 2017 года????
14:18
Levbereg
Отлично. То-есть Нужно Урал обыгрывать. И желательно, чтобы к середине первого тайма Рубин, Динамо и Амкар проигрывали)))
14:14