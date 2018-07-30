"Уфа" – "Локомотив": Вилков правильно не назначил пенальти в ворота гостей

На 9-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Уфа" – "Локомотив" верное решение принял арбитр Михаил Вилков, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде игроки уфимской команды сигнализировали, что Чорлука сыграл рукой в своей штрафной площади.

9-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

Видеоповтор, показанный три минуты спустя, подтвердил правоту судьи: мяч после удара Пауревича попал Чорлуке не в руку, а в голову. (Александр БОБРОВ)​

9-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

9-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

"Уфа" – "Локомотив": судьи ошиблись, определив офсайд у Эдера