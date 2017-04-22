Удаление Бикфалви? Вспомните удаление Гранквиста!

Удаление полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) нельзя считать уникальным с точки зрения судейства. Если судить по встречам еврокубков и отборочным матчам ЧМ-2018, в УЕФА четко прослеживается тенденция к тому, что игра в мяч перестает освобождать футболистов от дисциплинарной ответственности. Достаточно вспомнить поединок "Краснодара" с "Ниццей" в групповом турнире Лиги Европы в декабре прошлого года.

На 61-й минуте той встречи защитник "быков" Гранквист опередил соперника, сыграл в мяч, но затем прямой ногой попал в голеностоп игроку французской команды. Швейцарский судья Сандро Шерер удалил футболиста "Краснодара", который затем был дисквалифицирован. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //

УЕФА поддержал бы решение Еськова удалить Бикфалви //

Судейство матча "Зенит" - "Урал". Что "творил" Еськов