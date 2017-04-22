Удаление Бикфалви? Вспомните удаление Гранквиста!

Удаление полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) нельзя считать уникальным с точки зрения судейства. Если судить по встречам еврокубков и отборочным матчам ЧМ-2018, в УЕФА четко прослеживается тенденция к тому, что игра в мяч перестает освобождать футболистов от дисциплинарной ответственности. Достаточно вспомнить поединок "Краснодара" с "Ниццей" в групповом турнире Лиги Европы в декабре прошлого года.
На 61-й минуте той встречи защитник "быков" Гранквист опередил соперника, сыграл в мяч, но затем прямой ногой попал в голеностоп игроку французской команды. Швейцарский судья Сандро Шерер удалил футболиста "Краснодара", который затем был дисквалифицирован. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //
УЕФА поддержал бы решение Еськова удалить Бикфалви //
Судейство матча "Зенит" - "Урал". Что "творил" Еськов
vit316
Случаи одинаковые. Удаление правильное. Играть надо чисто.
18:11
R37
Тут и слепой заметит разницу.Один просто наступает на ногу,а второй выбивает мяч и затем попадает в ногу.Это же хорошо видно.Эти два случая совсем разные и их нельзя связывать.
17:59
pushgun
Что бы там не говорили с горяча, но все нарушения после которых показаны карточки были и спорить с этим сложно. Когда защитник летит прямой ногой вперед, а вторая нога отрывается от газона это не подкат, а агрессивная игра. И тут уже не важно задел он мяч или нет. А если после этого действа защитник влетает шипами в голеностоп нападающего, то это желтая карточка и не как иначе. Так, что все карточки по делу.
17:56
kshev
И там, и там судья ошибся, как говорит Карпин. Ну и???
17:37
Sidestep
Мы - московские интеллектуалы! Правил не знаем и знать не хотим! Все, что не совпадает с нашим мнением - хрень! Вопрос закрыт!
17:34
aдвокат Хиддинк смеётся первым..
Бобров, ау...
17:23
maxbarkley
то, что какой то левый судья (каких навалом в европе) удалил гранквиста не делает его решение бесспорным и абсолютно правильным.
17:05
Enich
что там ошибся, что здесь. вопрос закрыт.
17:03
Captain
Ага! А гол Ивановича??? Ударил по мячу, и врезался во вратаря???! Тоже нельзя засчитывать, по этой логике?! А , Зенит забивал??? Тогда можно!!!
17:02
shpasic
то есть, Зенит готов к европейскому судейству?)))
17:01
mafany
Когда на глазах шоры, никакие аргументы не помогут.
17:01
psv57
начались отмазки. Прав всегда тот, кто первый на мяче.
17:01
Goaltender
Не, ну то ж в Европе!!
17:01
1 JAMAL
Газпрём заплатил Спорт-Экспрессу за оправдательные материалы ) ?
17:00