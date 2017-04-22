16:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Удаление Бикфалви? Вспомните удаление Гранквиста!

Удаление Андреаса Гранквиста в матче "Краснодара" с "Ниццей". Удаление Андреаса Гранквиста в матче "Краснодара" с "Ниццей". Удаление Андреаса Гранквиста в матче "Краснодара" с "Ниццей".
Удаление Андреаса Гранквиста в матче "Краснодара" с "Ниццей".
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Удаление полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) нельзя считать уникальным с точки зрения судейства. Если судить по встречам еврокубков и отборочным матчам ЧМ-2018, в УЕФА четко прослеживается тенденция к тому, что игра в мяч перестает освобождать футболистов от дисциплинарной ответственности. Достаточно вспомнить поединок "Краснодара" с "Ниццей" в групповом турнире Лиги Европы в декабре прошлого года.

На 61-й минуте той встречи защитник "быков" Гранквист опередил соперника, сыграл в мяч, но затем прямой ногой попал в голеностоп игроку французской команды. Швейцарский судья Сандро Шерер удалил футболиста "Краснодара", который затем был дисквалифицирован. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // 
УЕФА поддержал бы решение Еськова удалить Бикфалви //
Судейство матча "Зенит" - "Урал". Что "творил" Еськов

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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vit316

Случаи одинаковые. Удаление правильное. Играть надо чисто.

18:11

R37

Тут и слепой заметит разницу.Один просто наступает на ногу,а второй выбивает мяч и затем попадает в ногу.Это же хорошо видно.Эти два случая совсем разные и их нельзя связывать.

17:59

pushgun

Что бы там не говорили с горяча, но все нарушения после которых показаны карточки были и спорить с этим сложно. Когда защитник летит прямой ногой вперед, а вторая нога отрывается от газона это не подкат, а агрессивная игра. И тут уже не важно задел он мяч или нет. А если после этого действа защитник влетает шипами в голеностоп нападающего, то это желтая карточка и не как иначе. Так, что все карточки по делу.

17:56

kshev

И там, и там судья ошибся, как говорит Карпин. Ну и???

17:37

Sidestep

Мы - московские интеллектуалы! Правил не знаем и знать не хотим! Все, что не совпадает с нашим мнением - хрень! Вопрос закрыт!

17:34

aдвокат Хиддинк смеётся первым..

Бобров, ау...

17:23

maxbarkley

то, что какой то левый судья (каких навалом в европе) удалил гранквиста не делает его решение бесспорным и абсолютно правильным.

17:05

Enich

что там ошибся, что здесь. вопрос закрыт.

17:03

Captain

Ага! А гол Ивановича??? Ударил по мячу, и врезался во вратаря???! Тоже нельзя засчитывать, по этой логике?! А , Зенит забивал??? Тогда можно!!!

17:02

shpasic

то есть, Зенит готов к европейскому судейству?)))

17:01

mafany

Когда на глазах шоры, никакие аргументы не помогут.

17:01

psv57

начались отмазки. Прав всегда тот, кто первый на мяче.

17:01

Goaltender

Не, ну то ж в Европе!!

17:01

1 JAMAL

Газпрём заплатил Спорт-Экспрессу за оправдательные материалы ) ?

17:00