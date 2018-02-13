18:59 | Футбол — РФПЛ

Тульский "Арсенал" уступил "Торпедо-БелАЗ" во втором товарищеском матче


Тульский "Арсенал" проиграл во втором товарищеском матче "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:3. В составе туляков дубль оформил нападающий Эванс Кангва.

Отметим, что сегодня в 15.00 по московскому времени между этими командами прошла первая контрольная игра, в которой россияне одержали победу со счетом 1:0.

Следующая встреча у "Арсенала" запланирована на 20 февраля против "Кайрата".

Товарищеский матч

"Торпедо-БелАЗ" - "Арсенал" Тула - 3:2 (1:0)

Голы: Павловец, 34 (1:0). Долгов, 53 (2:0). Кангва, 54 (2:1). Котляров, 70 (3:1). Кангва, 80 (3:2). 

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Ивакин, 83), Чаушич, Дзюба, Джорджевич, Кангва.

Предупреждения: Григалава, 33. Ткачев, 60. 

Судья: Румшас (Литва).

13 февраля. Белек. Стадион Cornelia Delux.

Торпедо-БелАЗ - Арсенал Т

 

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