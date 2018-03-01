19:34 1 марта | Футбол — РФПЛ

Тренер ЦСКА по физподготовке: "Игроки ЦСКА полностью готовы ко второй части сезона"

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Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро заявил, что его команда готова ко второй части чемпионата России. По его словам, почти все игроки команды интенсивно тренировались в зимние месяцы и подходят к официальным матчам в хорошей физической форме. 

– Они готовы на 100 процентов. Немаловажно, что практически все футболисты основной обоймы прошли зимние сборы, что называется, от и до, – цитирует официальный сайт клуба Гранеро. – Не в последнюю очередь потому, что мы грамотно контролировали нагрузки. Вижу, в каком состоянии находятся футболисты, как они прибавили за время сборов. Мы готовы к грядущим испытаниям и должны пройти их с честью.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/paulino-granero-uveren-nas-vnov-zhdet-uspeshnaya-vesna/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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frisovasiliyy

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02:07

_Я_против_Астротерфа_

даёшь 2 место________________________

22:55 1 марта

wako28

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

20:27 1 марта

Иван-крестьянский сын

Что ж трепещи Урал!

20:12 1 марта

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