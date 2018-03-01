Тренер ЦСКА по физподготовке: "Игроки ЦСКА полностью готовы ко второй части сезона"

Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро заявил, что его команда готова ко второй части чемпионата России. По его словам, почти все игроки команды интенсивно тренировались в зимние месяцы и подходят к официальным матчам в хорошей физической форме.
– Они готовы на 100 процентов. Немаловажно, что практически все футболисты основной обоймы прошли зимние сборы, что называется, от и до, – цитирует официальный сайт клуба Гранеро. – Не в последнюю очередь потому, что мы грамотно контролировали нагрузки. Вижу, в каком состоянии находятся футболисты, как они прибавили за время сборов. Мы готовы к грядущим испытаниям и должны пройти их с честью.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/paulino-granero-uveren-nas-vnov-zhdet-uspeshnaya-vesna/
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02:07
_Я_против_Астротерфа_
даёшь 2 место________________________
22:55 1 марта
wako28
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20:27 1 марта
Иван-крестьянский сын
Что ж трепещи Урал!
20:12 1 марта