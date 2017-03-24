"Томь" намерена сохранить здание клуба, но даты погашения долга пока нет

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев подчеркнул, что клуб будет стремиться сохранить в своем владении административно-бытовой корпус, арестованный судебными приставами за долги. При этом он отметил, что в данной ситуации все зависит от очередного финансового поступления, дата которого пока не обозначена.

По данным Федеральной службы судебных приставов по Томской области, административное здание из-за долгов клуба выставлено на продажу, аукцион должен состояться 27 апреля.

– Конечно, как получим финансирование, мы будем стараться как можно быстрее разобраться с этим вопросом. Естественно, никто не хочет отдавать здание в чужие руки, – приводит "Р-Спорт" слова Киселева. – Приложим все усилия, чтобы это не произошло. Но графика погашения нет.

Есть обещания нашей власти, которая этим вопросом занимается. Вопрос на месте не стоит, но получили мы (финансовый транш. – Прим. "СЭ") один раз, рассчитались с долгами, но не со всеми. Теперь ждем, когда будет следующее поступление, но конкретного числа нет.

Административное здание "Томи" выставлено на торги за долги клуба