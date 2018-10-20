Только один гол Кверквелии не стал решающим

Гол в ворота "Ростова" в матче 11-го тура чемпионата России стал для Соломона Кверквелии шестым в матчах премьер-лиги. По три мяча грузинский защитник записывал на свой счет, выступая за "Рубин" и "Локомотив". Кверквелия во второй раз принес своему клубу победу – в первом туре прошлого чемпионата он забил единственный мяч в ворота "Арсенала", еще трижды его удары в концовках приносили его командам ничью. И только гол в ворота "Торпедо"​ в мае 2015 года не установил окончательный счет. (Кирилл Бурдаков)

Голы Соломона Кверквелии в чемпионате России