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Только один гол Кверквелии не стал решающим

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Гол в ворота "Ростова" в матче 11-го тура чемпионата России стал для Соломона Кверквелии шестым в матчах премьер-лиги. По три мяча грузинский защитник записывал на свой счет, выступая за "Рубин" и "Локомотив". Кверквелия во второй раз принес своему клубу победу – в первом туре прошлого чемпионата он забил единственный мяч в ворота "Арсенала", еще трижды его удары в концовках приносили его командам ничью. И только гол в ворота "Торпедо"​ в мае 2015 года не установил окончательный счет. (Кирилл Бурдаков)

Голы Соломона Кверквелии в чемпионате России

Дата Клуб Матч Минута гола Счет
20.08.2011 Рубин Амкар (г) – 1:1 84’ 1:1
03.05.2015 Рубин Торпедо (г) – 2:2 23’ 2:2
30.11.2015 Рубин Спартак (д) – 2:2 90+4’ 2:2
18.07.2017 Локомотив Арсенал (д) – 1:0 57’ 1:0
09.08.2017 Локомотив Рубин (г) – 1:1 90+1’ 1:1
19.08.2018 Локомотив Ростов (д) – 2:1 60’ 2:1
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