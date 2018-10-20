Только один гол Кверквелии не стал решающим

Гол в ворота "Ростова" в матче 11-го тура чемпионата России стал для Соломона Кверквелии шестым в матчах премьер-лиги. По три мяча грузинский защитник записывал на свой счет, выступая за "Рубин" и "Локомотив". Кверквелия во второй раз принес своему клубу победу – в первом туре прошлого чемпионата он забил единственный мяч в ворота "Арсенала", еще трижды его удары в концовках приносили его командам ничью. И только гол в ворота "Торпедо" в мае 2015 года не установил окончательный счет. (Кирилл Бурдаков)
Голы Соломона Кверквелии в чемпионате России
|Дата
|Клуб
|Матч
|Минута гола
|Счет
|20.08.2011
|Рубин
|Амкар (г) – 1:1
|84’
|1:1
|03.05.2015
|Рубин
|Торпедо (г) – 2:2
|23’
|2:2
|30.11.2015
|Рубин
|Спартак (д) – 2:2
|90+4’
|2:2
|18.07.2017
|Локомотив
|Арсенал (д) – 1:0
|57’
|1:0
|09.08.2017
|Локомотив
|Рубин (г) – 1:1
|90+1’
|1:1
|19.08.2018
|Локомотив
|Ростов (д) – 2:1
|60’
|2:1
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