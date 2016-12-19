Тишкин разрывает контракт с "Томью"

По данным "СЭ", защитник "Томи" Максим Тишкин расторг контракт, известив об этом клуб через своего юриста, и стал свободным агентом. Напомним, что из-за систематических проблем с финансированием футболисты сибирской команды с начала сезона не получали зарплату, о чем много раз заявляли в прессе. "Томь", в свою очередь, готова расставаться с игроками и довести сезон до конца с помощью дублеров.

27-летний Тишкин в текущем сезоне провел в премьер-лиге 14 матчей (3 желтые карточки) и является лидером лиги по числу совершенных отборов (3,9 в среднем за игру). На данный момент к футболисту есть интерес со стороны ряда клубов РФПЛ. Ранее защитник выступал за "Уфу" и "Мордовию".