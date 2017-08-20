12:32 | Футбол — РФПЛ

Тимофей Калачев: "Матч с "Краснодаром" станет для "Ростова" настоящей проверкой"


Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что эта встреча станет проверкой для команды. Он также добавил, что одинаково настраивается на всех соперников.

– "Краснодар" первый соперник в этом сезоне из верхней части турнирной таблицы. Этот матч станет настоящей проверкой для команды?

– Да, в ближайшее время нам предстоят игры с большими командами. Будем готовиться и настраиваться, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Калачева. – Но я думаю, что с теми, с кем мы уже сыграли, тоже были непростые матчи.

- Для болельщиков матч против "Краснодара" особенный. Для вас это обычная игра?

– Для меня все соперники равны, на всех одинаково настраиваюсь. "Краснодар" – хорошая команда, которая играет в атакующий футбол.

Матч "Ростов" – "Краснодар" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11168

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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