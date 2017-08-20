Тимофей Калачев: "Матч с "Краснодаром" станет для "Ростова" настоящей проверкой"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что эта встреча станет проверкой для команды. Он также добавил, что одинаково настраивается на всех соперников.

– "Краснодар" – первый соперник в этом сезоне из верхней части турнирной таблицы. Этот матч станет настоящей проверкой для команды?



– Да, в ближайшее время нам предстоят игры с большими командами. Будем готовиться и настраиваться, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Калачева. – Но я думаю, что с теми, с кем мы уже сыграли, тоже были непростые матчи.



- Для болельщиков матч против "Краснодара" – особенный. Для вас это обычная игра?



– Для меня все соперники равны, на всех одинаково настраиваюсь. "Краснодар" – хорошая команда, которая играет в атакующий футбол.

Матч "Ростов" – "Краснодар" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.