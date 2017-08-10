Тимофеев - в ответ Глушакову: "Скоро вернусь, ждите"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев, получивший травму в матче 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом", поблагодарил капитана красно-белых Дениса Глушакова, пожелавшего ему скорейшего выздоровления на своей странице в Инстаграме. По словам хавбека, он скоро вернется в строй.

- Спасибо, Глуш! Скоро вернусь, - написал в комментариях Тимофеев. - Ждите.

По словам руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, Тимофеев повредил крестообразную связку левого колена. Сегодня Тимофеев должен пройти медицинское обследование.

Глушаков - Тимофееву: "Выздоравливай и в строй"