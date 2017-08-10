Глушаков - Тимофееву: "Выздоравливай и в строй"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику Артему Тимофееву. Хавбек получил травму колена в матче 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:0).

По словам руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, футболист повредил крестообразную связку левого колена. Сегодня Тимофеев должен пройти медицинское обследование.

"Выздоравливай и в строй. Ждем тебя", – написал Глушаков.

У Тимофеева – травма передней крестообразной связки колена //

Массимо Каррера: "Тимофеева "Спартак" потерял надолго"//

Михаил Вартапетов: "Скорее всего, у Тимофеева повреждена передняя крестообразная связка"