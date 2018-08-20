Тетрашвили и Кацаев не сыграют за "Анжи" против "Локомотива"

"Анжи"​ начал подготовку к матчу 5-го тура чемпионата России против "Локомотива", сообщает официальный сайт клуба. Сегодняшняя полуторачасовая тренировка носила втягивающий характер. Программа включала разминку, комплекс упражнений на координацию и работу с мячами.

Дмитрий Белоруков, пропустивший игру с "Оренбургом" из-за дисквалификации, готовится к игре с "Локомотивом" наравне со всеми. Андрес Понсе продолжает отбывать наказание и в Москве не сыграет. Также пропустят игру капитан команды Гурам Тетрашвили, восстанавливающийся после травмы бедра, и Адлан Кацаев, сломавший руку во время игры с "Оренбургом".

Матч "Локомотив" – "Анжи" состоится 26 августа в Москве.