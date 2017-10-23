Тарасов не поможет "Локомотиву" в матче с "Зенитом"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пропустит матч 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" из-за перебора желтых карточек. Хавбек получил предупреждение в добавленное к первому тайму время матча 14-го тура премьер-лиги с "Краснодаром". Эта желтая карточка стала для него четвертой в сезоне.

В нынешнем сезоне премьер-лиги Тарасов провел 11 матчей, забив один мяч.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"