Тарасов не поможет "Локомотиву" в матче с "Зенитом"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пропустит матч 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" из-за перебора желтых карточек. Хавбек получил предупреждение в добавленное к первому тайму время матча 14-го тура премьер-лиги с "Краснодаром". Эта желтая карточка стала для него четвертой в сезоне.
В нынешнем сезоне премьер-лиги Тарасов провел 11 матчей, забив один мяч.
poxi53
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20:32