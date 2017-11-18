13:48 | Футбол — РФПЛ

Судья правильно не назначил пенальти в пользу ЦСКА

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На 56-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – ЦСКА верное решение принял арбитр Артем Чистяков, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде в штрафной площади хабаровской команды упал Алан Дзагоев. Игрок "СКА-Хабаровск" правила игры в единоборстве с ним не нарушал – Дзагоева он даже не коснулся. Однако футболист красно-синих попытался обмануть судью и заработать пенальти. Чистяков правильно разобрался в случившемся и вынес симулянту предупреждение за неспортивное поведение. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Курт Лямке

А Вернблум никого не убил? :)))))))))))))) Рудик сказал - пенальти не было.....

14:35