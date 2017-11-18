Судья правильно не назначил пенальти в пользу ЦСКА

На 56-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – ЦСКА верное решение принял арбитр Артем Чистяков, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде в штрафной площади хабаровской команды упал Алан Дзагоев. Игрок "СКА-Хабаровск" правила игры в единоборстве с ним не нарушал – Дзагоева он даже не коснулся. Однако футболист красно-синих попытался обмануть судью и заработать пенальти. Чистяков правильно разобрался в случившемся и вынес симулянту предупреждение за неспортивное поведение. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА