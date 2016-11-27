13:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судьи приняли решение, что матч "Крылья Советов" - "Томь" состоится

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Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов рассказал "СЭ", что арбитры матча 15-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Томь" приняли решение провести встречу.

- Судьи решили, что матч состоится, - сказал Кудряшов. - В Самаре метет, вполне возможно, будут остановки для того, чтобы заново нанести разметку. Поле не в лучшем состоянии. Не исключаю, что оно "поплывет".

Встреча должна начаться на стадионе "Металлург" в 14.00 по московскому времени. Ранее пресс-атташе "Томи" сообщил, что окончательное решение о проведении матча в Самаре еще не принято. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гаттузо зол!

Не поперли! Если судить по картинке из Самары. Ну это пока.

14:02

Гаттузо зол!

Играть в футбик у нас надо исключительно зимой. Можно, как разогрев перед зимней классикой или как пролог выступления лыжников и биатлонистов. Можно и регламент чуть изменить. Разрешить обратные замены ,чтобы замерзшие могли чайку горячего попить ,погреться ,со зрителями поболтать и снова на поле. Играть три тайма по 30 минут. Ну и оранжевый мяч на фоне белого снега смотрится празднично.....Тут-то народ и попрет на стадики.

14:00

Гаттузо зол!

Да хрен с этой игрой. Она никому не интересна и ненужна. Чинуши в блокнотиках пометят- проведена, а остальное всем пофиг. Больше зимнего футбика ,больше!!!!

13:55

PoulDreada

ну и зачем оно тогда надо, перенесите ее и все, среди недели никто из них все равно не играет

13:48

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