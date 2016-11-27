Судьи приняли решение, что матч "Крылья Советов" - "Томь" состоится

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов рассказал "СЭ", что арбитры матча 15-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Томь" приняли решение провести встречу.

- Судьи решили, что матч состоится, - сказал Кудряшов. - В Самаре метет, вполне возможно, будут остановки для того, чтобы заново нанести разметку. Поле не в лучшем состоянии. Не исключаю, что оно "поплывет".

Встреча должна начаться на стадионе "Металлург" в 14.00 по московскому времени. Ранее пресс-атташе "Томи" сообщил, что окончательное решение о проведении матча в Самаре еще не принято. (Сергей АСТАХОВ)