Суд о лишении прав Аленичева состоится в течение месяца

В ГИБДД Красноярского края отметили, что в течение месяца состоится суд, где будет принято решение о лишении водительских прав главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева. Он обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Задержание произошло поздно вечером 17 ноября.

– Суд должен состояться в течение месяца. Заседание состоится в Кировском суде, – приводит РИА Новости слова представителя ГИБДД.

Нарушителю грозит от полутора до трех лет лишения прав вождения и 30 тысяч рублей штрафа.

Дмитрия Аленичева задержали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Подробности