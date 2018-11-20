08:58 | Футбол — РПЛ

Суд о лишении прав Аленичева состоится в течение месяца

Обсудить
11

В ГИБДД Красноярского края отметили, что в течение месяца состоится суд, где будет принято решение о лишении водительских прав главного тренера "Енисея"  Дмитрия Аленичева. Он обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Задержание произошло поздно вечером 17 ноября.

– Суд должен состояться в течение месяца. Заседание состоится в Кировском суде, – приводит РИА Новости слова представителя ГИБДД.

Нарушителю грозит от полутора до трех лет лишения прав вождения и 30 тысяч рублей штрафа.

Дмитрия Аленичева задержали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Подробности

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181120/1146253490.html

Обсудить
11
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...