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17:00 | Футбол — РФПЛ

Страшное столкновение. Травма Мариу Фернандеса и кровь Соснина

Столкновение Мариу Фернандеса и Антона Соснина. Столкновение Мариу Фернандеса и Антона Соснина. Антон Соснин после столкновения. Мариу Фернандес после столкновения. Замена Мариу Фернандеса после столкновения. Замена Мариу Фернандеса после столкновения.
Столкновение Мариу Фернандеса и Антона Соснина.

Защитники "Динамо" и ЦСКА Антон Соснин и Мариу Фернандес получили повреждения в столкновении на 23-й минуте матча 11-го тура премьер-лиги. После заброса в линию атаки армейцев Фернандес выпрыгнул на мяч за спиной Соснина, после чего соперники ударились головами.

Столкновение Мариу Фернандеса и Антона Соснина.
Столкновение Мариу Фернандеса и Антона Соснина.
Столкновение Мариу Фернандеса и Антона Соснина.
Столкновение Мариу Фернандеса и Антона Соснина.

Из-за рассечения Соснину потребовалось покинуть поле для оказания помощи и замены футболки. Динамовец вернулся в игру на 25-й минуте.

Антон Соснин после столкновения.
Антон Соснин после столкновения.

При этом практически следом Фернандес попросил замену. Судья Алексей Николаев остановил игру, увидев, что армеец из-за недомогания лег на газон. Защитник покинул поле на носилках. На 29-й минуте вместо него вышел Кирилл Набабкин.

Мариу Фернандес после столкновения.
Мариу Фернандес после столкновения.
Замена Мариу Фернандеса после столкновения.
Замена Мариу Фернандеса после столкновения.
Замена Мариу Фернандеса после столкновения.
Замена Мариу Фернандеса после столкновения.

Трансляция матча "Динамо" – ЦСКА

 

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