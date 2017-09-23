Страшное столкновение. Травма Мариу Фернандеса и кровь Соснина

Защитники "Динамо" и ЦСКА Антон Соснин и Мариу Фернандес получили повреждения в столкновении на 23-й минуте матча 11-го тура премьер-лиги. После заброса в линию атаки армейцев Фернандес выпрыгнул на мяч за спиной Соснина, после чего соперники ударились головами.

Столкновение Мариу Фернандеса и Антона Соснина.

Столкновение Мариу Фернандеса и Антона Соснина.

Из-за рассечения Соснину потребовалось покинуть поле для оказания помощи и замены футболки. Динамовец вернулся в игру на 25-й минуте.

Антон Соснин после столкновения.

При этом практически следом Фернандес попросил замену. Судья Алексей Николаев остановил игру, увидев, что армеец из-за недомогания лег на газон. Защитник покинул поле на носилках. На 29-й минуте вместо него вышел Кирилл Набабкин.

Мариу Фернандес после столкновения.

Замена Мариу Фернандеса после столкновения.

Замена Мариу Фернандеса после столкновения.

Трансляция матча "Динамо" – ЦСКА