У Мариу Фернандеса диагностировано сотрясение мозга

Врач ЦСКА Шагабудтин Керимов рассказал о том, что защитник Мариу Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу против "Динамо". Напомним, что футболист получил травму после столкновения с Антоном Сосниным. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо него на 28-й минуте на поле появился Кирилл Набабкин.

- Мариу получил сотрясение мозга, врачи с ним работают. Он отвечает на вопросы и нормально реагирует, - цитирует ТАСС Керимова.