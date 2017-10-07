Степашин – о смерти Сарсании: "Жаль, что футбол теряет таких преданных людей"

Член исполкома РФС, экс-премьер-министр России Сергей Степашин заявил о том, что скончавшийся на 50-м году жизни спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания был профессионалом высочайшего класса. Он сожалеет, что футбол теряет таких преданных людей.

– Пришла печальная новость, ушел из жизни не просто профессионал высочайшего класса, но и человек преданный футболу. Он очень много сделал для клубов, в которых работал, – сказал Степашин. – В частности, для питерского "Зенита", добивавшегося самых больших побед, когда Константин там работал.

Кроме своей профессиональной деятельности он всегда мечтал быть тренером. Когда-то играл сам. Правда, больших высот не взял, но потом всю свою страсть, стремление побеждать передавал своим подопечным. Это Слава Малафеев, Мартин Шкртел, Николас Ломбертс, Анатолий Тимощук, и два Александра – Кержаков и Панов. Жаль, что футбол теряет таких преданных людей. (Александр ЛЬВОВ)