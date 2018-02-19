Средняя посещаемость матчей РФПЛ в сезоне-2017/18 - 13 тысяч человек

Средняя посещаемость матчей розыгрыша РФПЛ сезона-2017/18 составляет 13 тысяч человек, сообщается в комплексном исследовании экономики российского футбола. При этом рост по сравнению с сезоном-2014/15 составил 28 процентов.

Суммарная посещаемость матчей премьер-лиги на данный момент составляет 2,1 миллиона человек. При этом предполагаемая итоговая сумма – 3,2 миллиона, что больше по сравнению с предыдущим сезоном на 500 тысяч.

Лучшей заполняемостью домашней арены в текущем сезоне может похвастаться "Зенит". В среднем стадион на Крестовском острове заполняется на каждый матч на 80 процентов. На втором месте по этому показателю идет "Спартак" – 67 процентов. Худшая заполняемость стадиона у "Рубина" и "Анжи" – 20 и 18 процентов соответственно. (Павел ГУРЕВИЧ)