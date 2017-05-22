"Спорт-Экспресс" получил премию РФПЛ за вклад в популяризацию футбола

Издательский дом "Спорт-Экспресс" получил премию от РФПЛ за большой вклад в популяризацию отечественного футбола.

Награда была вручена на торжественном вечере РФПЛ и Российского футбольного союза.

- Хочу поблагодарить РФС и РФПЛ за этот вечер, за награду, за сотрудничество, - сказал главный редактор издательского дома "Спорт-Экспресс" Максим Максимов. - Наверное, всем известно, что "Спорт-Экпресс" с РФС и РФПЛ совместно награждали Федора Смолова как лучшего игрока 2016 года. Нам эта акция очень понравилась, и я уверен, что мы в дальнейшем этот приз будем вручать на постоянной основе. Присоединюсь к словам Александра Львовича Львова, который до этого сказал: "Не все журналисты плохие люди". Всем большое спасибо!