"Спартак" возобновил тренировки перед игрой с "Краснодаром"

"Спартак" после четырех выходных вернулся к тренировочному процессу, информирует официальный сайт красно-белых. Красно-белые начали готовиться к гостевой игре 17-го тура чемпионата России с "Краснодаром", которая состоится 18 ноября.

На сегодня у "Спартака" были намечены два занятия – утреннее и вечернее. Первое прошло в тренажерном зале, второе – на поле. В общей сложности игроки трудились около двух с половиной часов.

В отсутствие "сборников" в тренировках приняли участие 11 человек. Это вратари Артем Ребров, Александр Селихов; защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Марко Петкович, полузащитники Фернанду, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Зе Луиш, Луиз Адриану и Педро Роша.

Полузащитник Александр Самедов работал по индивидуальной программе. Его партнер по средней линии Роман Зобнин, который, как и планировалось, вернулся из расположения сборной России в лагерь красно-белых, занимался в общей группе с небольшими ограничениями. Защитник Георгий Тигиев, полузащитники Артем Тимофеев и Джано Ананидзе​ продолжают курс лечения.