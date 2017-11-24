"Спартак" в январе сыграет в ОАЭ с "Астаной"

"Спартак" на первом зарубежном сборе 2018 года проведет контрольный матч с "Астаной", сообщает официальный сайт клуба. Чемпионы России и Казахстана встретятся 22 января в Дубае.
Сбор красно-белых в ОАЭ пройдет с 9 по 22 января. Ранее сообщалось, что на сборе "Спартак" проведет два товарищеских поединка. Второй соперник еще не определен.
В январе 2016 года "Спартак" уже встречался с "Астаной" - встреча завершилась победой российской команды со счетом 5:0.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-11-24-spartak_sygrayet_s_astanoy/