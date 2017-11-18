"Спартак" сыграет с "Краснодаром" в белой форме

"Спартак" в своем Твиттере опубликовал форму, в которой команда выйдет на поле в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". Москвичи выйдут на поле в белой форме, "быки" - в черно-зеленой.

Напомним, матч "Краснодар" - "Спартак" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.