"Спартак" сыграет с "Краснодаром" в белой форме

"Спартак" в своем Твиттере опубликовал форму, в которой команда выйдет на поле в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". Москвичи выйдут на поле в белой форме, "быки" - в черно-зеленой.
Напомним, матч "Краснодар" - "Спартак" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
На матч #КраснодарСпартак наши бойцы сегодня выйдут в белом! pic.twitter.com/jxsYx0hzb3– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 ноября 2017 г.
SpaMan
Кругом одни "быки" и мы тут такие в белом)))
10:32