"Спартак" пригласят в Джакарту сыграть с "Персией"

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин и заместитель губернатора Джакарты Сандиага Уно договорились о сотрудничестве между городами, в рамках которого "Спартак" будет приглашен в столицу Индонезии, сообщает портал news.okezone.com.

Сотрудничество было установлено с целью обмена знаниями между двумя городами в области управления спортивными соревнованиями международного уровня.

Замгубернатора Джакарты выразил огромную благодарность российской стороне за организацию чемпионата мира по футболу-2018 и пообещал пригласить московскую команду сыграть с "Персией" на стадионе "Гелора Бунг Карно".

Столица Индонезии принимает летние Азиатские игры-2018. Соревнования пройдут с 18 августа по сентября.