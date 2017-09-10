"Спартак" предложил Глушакову трехлетний контракт

Как стало известно "СЭ", "Спартак" предложил капитану команды Денису Глушакову новый контракт, срок которого составит три года. Действующее соглашение 30-летнего хавбека с клубом заканчивается летом 2018 года. Полузащитник пока не уведомил руководство о своем решении – подпишет он договор или нет.

Напомним, что Глушаков перешел к красно-белым из "Локомотива" летом 2013 года, с тех пор провел 125 официальных матчей, забив 16 мячей и отдав 11 голевых передач. (Сергей ЕГОРОВ)