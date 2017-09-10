Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:00 10 сентября | Футбол — РФПЛ

"Спартак" предложил Глушакову трехлетний контракт

Денис ГЛУШАКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Денис ГЛУШАКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
6

Как стало известно "СЭ", "Спартак" предложил капитану команды Денису Глушакову новый контракт, срок которого составит три года. Действующее соглашение 30-летнего хавбека с клубом заканчивается летом 2018 года. Полузащитник пока не уведомил руководство о своем решении – подпишет он договор или нет.

Напомним, что Глушаков перешел к красно-белым из "Локомотива" летом 2013 года, с тех пор провел 125 официальных матчей, забив 16 мячей и отдав 11 голевых передач. (Сергей ЕГОРОВ)

6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Жорик Вартанов

Пиитерец Самедова бы еще лет на 5-10 подписать__________ это примерно как Зенит сделал с Файзулиным, Жирковым и Анюковым?)

23:54 10 сентября

Пиитерец

Самедова бы еще лет на 5-10 подписать, вслед за Навесовым, Реброва удержать, и глядишь, задачу зацепиться за РФПЛ можно будет решать без нервяка. А там и новые Мукунки нарастут...

23:44 10 сентября

Serenky25

Ну вот что сказать...Самогоночки лучше выпью

23:33 10 сентября

Пиитерец

karlikf1___Боюсь даже предположить, что Глушаков отвергнет возм-ть ещё изрядно подзаработать, а выбор между большими деньгами и футболом сделает в пользу последнего. Что я имею в виду - метнётся поиграть в Европу. Естественно, не в топ-клуб, где он на)(ер никому не обкакался, а хотя-б в крепкий клуб средней руки, вроде Реал-Сосьедада, Депортиво, Дженоа, Торино, Болоньи, Шальке, Вольфсбурга, Ланса, Ниццы, Нанта и т.п. Или нет, или всё-таки деньги?======== Гуимплен Глушаков - это напиток сугубо местного розлива, типа милеровки. Ему из Европы еще и приплатить могут, чтоб не ехал.

23:32 10 сентября

Пиитерец

Вот так вот: взял за горло человека, который за трансферы отвечает, и сразу вопрос решился.

23:28 10 сентября

karlikf1

Боюсь даже предположить, что Глушаков отвергнет возм-ть ещё изрядно подзаработать, а выбор между большими деньгами и футболом сделает в пользу последнего. Что я имею в виду - метнётся поиграть в Европу. Естественно, не в топ-клуб, где он на)(ер никому не обкакался, а хотя-б в крепкий клуб средней руки, вроде Реал-Сосьедада, Депортиво, Дженоа, Торино, Болоньи, Шальке, Вольфсбурга, Ланса, Ниццы, Нанта и т.п. Или нет, или всё-таки деньги?

23:27 10 сентября