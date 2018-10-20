"Спартак" поздравил Аленичева с днем рождения и пожелал ему успехов в работе

"Спартак" поздравил с днем рождения главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева. Сегодня специалисту исполнилось 46 лет.
- Поздравляем Дмитрия Анатольевича с днем рождения! Желаем благополучия, здоровья и успехов в работе! - сообщается в официальном Инстаграме "Спартака".
Сегодня 46 лет исполнилось знаменитому футболисту "Спартака" и бывшему главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву. ⠀ Поздравляем Дмитрия Анатольевича с днем рождения! Желаем благополучия, здоровья и успехов в работе! 🔴⚪️🎂 – #спартак #spartak #дмитрийаленичев #фксм #fcsm #краснобелые
Напомним, Аленичев выступал за "Спартак" с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год. Он возглавлял красно-белых в сезоне-2015/16, а в следующем году был уволен после неудачного выступления команды в квалификации Лиги Европы.
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