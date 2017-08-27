"Спартак" повторил чемпионский антирекорд

После матча в Хабаровске в активе "Спартака" осталось две победы. Лишь трижды в истории российских чемпионатов действующий триумфатор радовал своих болельщиков столь редко в первых восьми турах. Ранее так плохо начинали "Локомотив"-2003 и "Зенит-2008, оставшиеся в итоге без медалей.

Девять очков в восьми турах остаются вторым с конца результатом для действующего чемпиона. В сезоне-2003 "Локомотив" за это время положил в клубную копилку семь баллов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча СКА - "Спартак"

Действующие чемпионы, выигравшие менее половины из 8 первых матчей