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14:21 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" повторил чемпионский антирекорд


После матча в Хабаровске в активе "Спартака" осталось две победы. Лишь трижды в истории российских чемпионатов действующий триумфатор радовал своих болельщиков столь редко в первых восьми турах. Ранее так плохо начинали "Локомотив"-2003 и "Зенит-2008, оставшиеся в итоге без медалей.

Девять очков в восьми турах остаются вторым с конца результатом для действующего чемпиона. В сезоне-2003 "Локомотив" за это время положил в клубную копилку семь баллов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча СКА - "Спартак"

Действующие чемпионы, выигравшие менее половины из 8 первых матчей

1997

Спартак

4

3

1

13-4

15

2007

ЦСКА

4

3

1

14-7

15

2011/12

Зенит

4

3

1

12-7

15

2002

Спартак

4

2

2

13-9

14

2004

ЦСКА

3

4

1

12-8

13

2005

Локомотив

3

5

0

9-2

14

2010

Рубин

3

5

0

6-2

14

1998

Спартак

3

3

2

11-8

12

1995

Спартак

3

2

3

16-12

11

2008

Зенит

2

4

2

15-12

10

2017/18

Спартак

2

3

3

11-13

9

2003

Локомотив

2

1

5

8-14

7
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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