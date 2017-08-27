"Спартак" повторил чемпионский антирекорд

После матча в Хабаровске в активе "Спартака" осталось две победы. Лишь трижды в истории российских чемпионатов действующий триумфатор радовал своих болельщиков столь редко в первых восьми турах. Ранее так плохо начинали "Локомотив"-2003 и "Зенит-2008, оставшиеся в итоге без медалей.
Девять очков в восьми турах остаются вторым с конца результатом для действующего чемпиона. В сезоне-2003 "Локомотив" за это время положил в клубную копилку семь баллов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча СКА - "Спартак"
Действующие чемпионы, выигравшие менее половины из 8 первых матчей
|
1997
|
4
|
3
|
1
|
13-4
|
15
|
2007
|
4
|
3
|
1
|
14-7
|
15
|
2011/12
|
4
|
3
|
1
|
12-7
|
15
|
2002
|
4
|
2
|
2
|
13-9
|
14
|
2004
|
3
|
4
|
1
|
12-8
|
13
|
2005
|
3
|
5
|
0
|
9-2
|
14
|
2010
|
3
|
5
|
0
|
6-2
|
14
|
1998
|
3
|
3
|
2
|
11-8
|
12
|
1995
|
3
|
2
|
3
|
16-12
|
11
|
2008
|
2
|
4
|
2
|
15-12
|
10
|
2017/18
|
2
|
3
|
3
|
11-13
|
9
|
2003
|
2
|
1
|
5
|
8-14
|
7