"Спартак" отправился на матч с "Уфой" без Зобнина, Еременко, Игнатова и Комбарова

Сегодня днем после тренировки на базе в Тарасовке "Спартак" отправился в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь на матч 14-го тура чемпионата России против "Уфы", информирует официальный сайт клуба. Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо​ включил в состав делегации 17 футболистов.

Это вратари – Александр Максименко и Артем Ребров; защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду и Софьян Ханни; нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану.

Несколько игроков остаются тренироваться на базе в Тарасовке. Это защитники – Дмитрий Комбаров и Марко Петкович; полузащитники – Джано Ананидзе, Роман Еременко и Александр Самедов; форвард Педро Роша​.

У хавбека Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. А Михаил Игнатов отправился 8 ноября в расположение юношеской сборной России.

Матч "Уфа" - "Спартак" пройдет завтра, 11 ноября, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.