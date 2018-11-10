"Спартак" отправился на матч с "Уфой" без Зобнина, Еременко, Игнатова и Комбарова

Сегодня днем после тренировки на базе в Тарасовке "Спартак" отправился в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь на матч 14-го тура чемпионата России против "Уфы", информирует официальный сайт клуба. Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо включил в состав делегации 17 футболистов.
Это вратари – Александр Максименко и Артем Ребров; защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду и Софьян Ханни; нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану.
Несколько игроков остаются тренироваться на базе в Тарасовке. Это защитники – Дмитрий Комбаров и Марко Петкович; полузащитники – Джано Ананидзе, Роман Еременко и Александр Самедов; форвард Педро Роша.
У хавбека Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. А Михаил Игнатов отправился 8 ноября в расположение юношеской сборной России.
Матч "Уфа" - "Спартак" пройдет завтра, 11 ноября, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-11-10-spartak_vyletayet_v_ufu/
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Уфа
- Артем Тимофеев
- Роман Еременко
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Александр Максименко
- Георгий Джикия
- Софьян Ханни
- Александр Ташаев
- Александр Ломовицкий
- Марко Петкович
- Педро Роша
- Николай Рассказов
- Рауль Рианчо (тренер)
- Михаил Игнатов (Спартак)